英超曼聯足球俱樂部解僱主教練阿莫林

中評社北京1月5日電／英超曼聯足球俱樂部5日宣佈，阿莫林已被解除主教練職務。



新華社報導，曼聯發佈聲明表示：“目前曼聯在英超聯賽中排名第六，俱樂部管理層經過慎重考慮，認為現在是做出改變的合適時機。這一決定將讓球隊有最大的機會爭取盡可能高的英超聯賽排名。”



2026年伊始，已有兩位英超主教練“下課”。元旦那天，切爾西俱樂部決定解僱主教練馬雷斯卡。



阿莫林和馬雷斯卡“下課”的誘因相同——都是在公開場合暴露自己與俱樂部高層的矛盾。阿莫林2日接受媒體採訪時暗示他與俱樂部高層的關係緊張，並表示他在轉會市場上不會得到完全支持。



4日曼聯1:1戰平利茲聯後，這位葡萄牙人再次含沙射影批評曼聯俱樂部高層，並表示自己已經準備好在18個月的合同到期後離開。此言一出，似乎觸痛了曼聯管理層的神經。不到24小時後，他被宣佈離任。



40歲的阿莫林于2024年11月上任曼聯主教練，至今共帶隊參加63場比賽，取得25場勝利。據當地媒體報導，曼聯俱樂部認為，本賽季在阿莫林執教下，球隊並未展現出足夠的進化或進步。



阿莫林離去後，前曼聯中場、俱樂部U18梯隊主教練弗萊徹將暫時接管一線隊。當地媒體報導說，曼聯計劃在今年夏天尋找和任命阿莫林的繼任者。