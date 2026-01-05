環球時報：美國突襲委內瑞拉拉響全球治理警報

中評社香港１月５日電／環球時報４日發表社評“美國突襲委內瑞拉拉響全球治理警報”。社評說，以“執法”之名對一個主權國家悍然實施軍事打擊，依靠力量的絕對優勢強行抓走一國總統，這種連好萊塢編劇都想不出的橋段，華盛頓就在眾目睽睽之下讓它成為了現實，令國際社會嘩然。聯合國秘書長古特雷斯對此深感震驚，強調此舉“開了一個危險先例”，巴西總統盧拉稱這些做法“是走向暴力、混亂和動蕩世界的第一步”。一天之內，世界多國對美國霸權主義做法予以譴責，即使是美國的盟友，絕大多數也以“應遵守國際法”的立場表達了不支持態度。



社評說，根據各方消息，美方對這場軍事行動的過程和結果十分滿意。然而國際社會更多看到的卻是這場軍事行動帶來的巨大破壞和嚴重危害。美方以所謂“國內起訴”凌駕於國際法權威之上，以軍事暴力代替外交手段，本質是將“實力即真理”的叢林法則凌駕於國際法和《聯合國憲章》的宗旨和原則之上。事實上，美委局勢升級以來，聯合國安理會也曾召開緊急會議探討加勒比地區局勢，多國強調美國需要遵守國際法，卻仍遭到美方漠視，這也是美式霸權凌駕於多邊主義之上的真實映射。



這場軍事行動對拉美和加勒比地區的和平造成了嚴重破壞。該地區在地理上遠離世界主要熱點衝突地區，長期被視為全球最和平的地區之一。因此３３個拉美和加勒比國家高度珍惜來之不易的和平狀態，由它們組成的拉美和加勒比國家共同體在２０１４年宣布本地區為“和平區”。但現在，美國持續升級的軍事行動無疑是把戰火引向這個地區。



社評說，這次是委內瑞拉，下一個是誰？智利總統博裡奇用“明天就可能是任何一個國家”道出了許多拉美國家的心聲。試想，如果一個大國僅憑拳頭硬，就可以隨時以“打擊犯罪”為名，繞過所有程序，直接向他國動武，甚至對主權國家領導人下手，哪個國家能夠確保自身絕對安全？從這個意義上講，美國對委內瑞拉實施軍事打擊，不只是拉美事務，更是全球治理赤字亟待化解的題中之義。



美國對委內瑞拉使用武力，拉響了全球治理的警報。這場危機之所以不斷升級，演變到今天的局面，除美國對拉美長期的霸凌以外，全球治理體系的失衡同樣為霸權滋長提供了可乘之機。當前國際力量對比已發生深刻演變，但全球治理體系改革長期滯後，發展中國家的代表性和話語權嚴重不足。在失衡格局下，霸權國家得以肆意踐踏規則而不受有效制約，而發展中國家則難以通過公平的國際機制維護自身權益。美國強抓馬杜羅之所以能發生，一定程度上正是因為現有全球治理機制缺乏有效約束，無法讓霸權行為付出應有的代價。



歷史早已證明，靠武力征服、資源掠奪無法帶來真正的穩定，只會埋下更多衝突的種子。正如英國《衛報》援引觀點所說，美國干預該地區後能夠帶來“和平、安寧、穩定和民主”的情況“非常罕見”。作為聯合國創始會員國、安理會常任理事國、聯合國總部所在地，美國沒有維護反而帶頭破壞國際秩序，既破壞了國際關係準則，也削弱了全球治理的根基。與此同時，“美國式干預”給地區和平發展留下後患，加重區域和全球治理負擔，增大了治理成本。實際上，從各國的反應中不難看出，美國想拿委內瑞拉開刀，在西半球立威，全世界絕大多數國家都不接受，顯示出多邊主義潮流的不可逆轉和公平正義的廣泛共識。



社評說，中國去年提出全球治理倡議，旗幟鮮明主張堅持主權平等、堅持國際法治、堅持多邊主義、堅持以人為本、堅持力求實效。從當下委內瑞拉的遭遇中，不難看出這五大核心理念的前瞻性、戰略性和緊迫性。這場危機更加證明了，人類是休戚與共的命運共同體，霸權主義是全人類的共同敵人。國際社會唯有團結起來，堅定站在國際法和公平正義一邊，攜手推動全球治理變革，才能徹底鏟除霸權主義滋生的土壤，而這將為所有國家帶來持久繁榮的穩定環境。