快評：國民黨“尊王”　拚翻轉南台灣

中評社快評／國民黨主席鄭麗文5日在4位副主席陪同下，親自前往前“立法院長”王金平的台北辦公室，致送“最高顧問”聘書，超高規格。國民黨“尊王”，有助黨內團結，有助年內進行的縣市長選舉選情，特別是南台灣選情。王金平也可能在兩岸關係上扮演更重要角色。



王金平祖籍福建省泉州府同安縣，今年84歲，1975年當選“立委”，從政滿半世紀，期間擔任“立法院長”長達17年。王金平為國民黨籍，但與綠交好，善溝通協調，人稱“政壇公道伯”。上月21日王金平在高雄舉辦從政50年感恩餐會，高雄市長陳其邁及3位參選市長的綠營“立委”都到場。過去國民黨也曾多次“尊王”。



“最高顧問”並非國民黨常設職務，黨章也無此職銜。鄭麗文原打算邀請王金平擔任“榮譽主席”一職，但前主席朱立倫第一次擔任黨魁時期，就以黨章沒有“榮譽主席”職稱為由，取消這個頭銜，因此鄭麗文才改聘王金平為“最高顧問”。



鄭麗文昨天說希望能夠透過王金平完整的歷練，長年從政以及高度智慧，協助國民黨為國家艱困局面奉獻心力。王金平表示擔任“最高顧問”有三方面期待去努力，一方面是解決當下朝野對立問題，創造政局和諧；第二方面是希望促進兩岸和平，讓兩岸兵兇戰危獲得緩解；第三，希望幫助國民黨各方面發展，成為未來可能執政的政黨。



王金平雖然年事已高，仍願意為台灣政局和諧、為兩岸和平努力，難能可貴。對國民黨、對鄭麗文而言，王金平出手相助，可以化解很多難題。國民黨希望年底縣市長選舉獲勝，特別是希望翻轉南台灣，離不開王金平的全力輔選。