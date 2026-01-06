】 【打 印】 
巴勒斯坦國駐英國大使館正式開館
http://www.CRNTT.com   2026-01-06 09:41:55


　　中評社香港1月6日電／巴勒斯坦國駐英國大使館5日在倫敦正式開館。該館前身為巴勒斯坦國駐英國代表處，現址位於倫敦西部哈默史密斯地區。

　　新華社報導，巴勒斯坦國駐英國大使胡薩姆·佐姆洛特在開館儀式上表示，使館的設立是巴英關係中的“重要里程碑”，標誌著巴勒斯坦國以完整外交身份在英國開展工作。

　　佐姆洛特當天在社交媒體上表示，新使館象徵著巴勒斯坦人民對正義與自由始終不渝的追求。

　　2025年9月21日，英國宣布承認巴勒斯坦國。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：