巴勒斯坦國駐英國大使館正式開館
http://www.CRNTT.com
2026-01-06 09:41:55
中評社香港1月6日電／巴勒斯坦國駐英國大使館5日在倫敦正式開館。該館前身為巴勒斯坦國駐英國代表處，現址位於倫敦西部哈默史密斯地區。
新華社報導，巴勒斯坦國駐英國大使胡薩姆·佐姆洛特在開館儀式上表示，使館的設立是巴英關係中的“重要里程碑”，標誌著巴勒斯坦國以完整外交身份在英國開展工作。
佐姆洛特當天在社交媒體上表示，新使館象徵著巴勒斯坦人民對正義與自由始終不渝的追求。
2025年9月21日，英國宣布承認巴勒斯坦國。
