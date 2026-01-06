地緣政治動蕩推動黃金、白銀期價大漲

中評社香港1月6日電／美國突襲委內瑞拉並強行控制委總統馬杜羅引發地緣政治動蕩。受市場避險需求推動，紐約商品交易所黃金和白銀期貨價格5日大幅上漲，2月黃金期價漲幅一度超過3%，3月白銀期價漲幅一度超過7%。



新華社報導，一些市場分析師認為，如同2025年，地緣政治不穩定將繼續成為2026年黃金需求和價格走勢的關鍵驅動因素。