公司註冊創新高　香港經濟勢頭佳

中評社香港1月6日電／在環球經濟低速增長之下，近年在港註冊的本地公司及非香港公司數目迭創新高紀錄，可見香港營商環境的全球競爭優勢不斷提升，吸引企業擴大投資，拉動經濟增長，預期2026年經濟動能進一步增強，彰顯香港聯通內地與國際的重要功能。



大公報報導，世界經濟持續受困於美國貿易保護主義及地緣政治不穩，2025年全球經濟增速估計維持3.2%，與2024年持平，但香港經濟表現則有令人意外的驚喜，2025年首三季增長3.3%，預期全年增長3.2%或以上，相比2024年2.5%增幅，將加快0.7個百分點，經濟韌性強，有助吸引資金流入，支持恒生指數延續升浪。



企業擴大投資 注入發展活力



香港經濟復甦勢頭好，一方面受惠於內地強大支持，另一方面是中美關稅休戰，加上聯儲局減息，促進外貿及提振消費，特別是來自創科企業投資信心增強，對香港經濟加快轉型至關重要。河套港深科技園開園及新田科技城建設上馬，估計拉動千億元投資，香港經濟增長勢頭將持續。河套港深園首期兩座大樓將有逾60間海內外、本地企業及機構進駐，北都區建設如火如荼，推出洪水橋片區10.5公頃土地招標，發展產業園及住宅，由於地價分期支付，有助吸引私人財團參與競投。



香港繼續被評為全球最自由經濟體，營商環境在全球的競爭優勢毋庸置疑，作為聯通內地與國際的香港，成為企業理想投資地。近年企業在港投資活動頻繁，固定資本形成增速由去年第二季的1.9%加快至第三季的4.3%，到第四季料進一步提速，為經濟注入新活力。事實是香港招商引資取得成果，投資推廣署由2023年至今，引進逾1400間內外企落戶，預期帶來近2000億元投資。



根據香港公司註冊處數字顯示，在港註冊的本地公司及非香港公司數目持續增加，並一再破頂。在企業擴大投資之下，香港加速經濟轉型，目標成為國際創新科技中心。截至2025年11月底止，在港註冊的本地公司及非香港公司逾154萬間及1.54萬間，較同年1月份分別增加8萬間及201間，雙雙創新高。近期在港新增註冊公司包括宏利金融（00945）旗下宏利人壽，註冊地由百慕達遷至香港，企業身體力行看好香港前景。最近上市的壁仞科技（06082），被視為“國產GPU四小龍”之一，已落戶香港，對香港科創產業發展起積極推動作用。



投資拉動增長力度持續加大，2026年香港經濟增長可望提速。