地緣緊張避險升溫　金價上望4485美元

中評社香港1月6日電／大公報報導，據第一金（福而偉金融控股集團成員高級分析師文翼分析，上周美匯指數小幅反彈，國際原油震盪微漲，貴金屬創新高後大跌。時值歲末年初交替期，地緣風險升溫疊加美聯儲政策預期市場波動加劇。本周需重點關注全球地緣局勢，同時緊盯美國12月ISM製造業PMI、ADP就業人數、初請失業金人數、10月貿易賬及12月非農報告等關鍵數據，以及美聯儲相關動態，這些事件可能顯著影響市場走勢。



過去一周，國際局勢波瀾起伏。泰軍方稱柬埔寨出動逾250架無人機違約，柬方予以否認。美國對4家涉委內瑞拉石油公司實施制裁，凍結四艘油輪資產。俄公布烏無人機襲擊普京官邸細節，預示衝突升級。也門局勢惡化，沙特與阿聯酋分歧加深。伊朗兩省因經濟危機騷亂進入第五天，致至少5人死亡，特朗普警告伊朗勿暴力回應，並威脅若伊重啟彈道導彈計劃將支持以軍打擊。美國方面，美聯儲12月紀要顯示降息意見分歧；特朗普稱考慮起訴或罷免鮑威爾；就業數據顯示美初請失業金人數降至19.9萬新低。在地緣局勢緊張下，疊加美聯儲內部分歧顯著，貴金屬價格波動增加。



2025年收官，白銀暴漲143.97%成最亮眼資產，黃金漲64.9%，銅累漲44.32%，而美債與美元承壓。本周投資者聚焦新催化劑，密切關注美國利率前景與地緣政治動態。美聯儲降息分歧明顯，宏觀數據成為關鍵，若經濟輕度下滑促使進一步降息，美元或走弱；非農報告尤為重要，就業疲軟及鴿派主席或引發新一輪美元拋售。同時，美國國會需應對1月30日政府停擺截止日。地緣局勢不確定性或推升避險情緒，疊加2026年降息預期、美債美元走弱，有望重新啟動貴金屬多頭氛圍。



技術分析，黃金短期關鍵支撐4274至4340美元，不跌破有望上攻；阻力4444至4485美元，突破後企穩有望再創新高。