工展會圓滿結束　約136萬人次入場

中評社香港1月6日電／香港文匯報報導，為期24天的第五十九屆工展會昨日圓滿結束，不少市民及旅客把握最後機會掃貨，場內人山人海，不少商戶銷情報捷。主辦方廠商會表示，今屆共吸引約136萬人次入場，按年升5%，創下約10億港元銷售總額。廠商會會長盧金榮滿意成績，形容是市民及旅客歡度佳節、體驗香港品牌魅力的必到熱點。



多間商戶接受香港文匯報訪問時均表示，工展會憑藉集中展示香港品牌、匯聚海內外客流的獨特優勢，已成為香港金漆招牌，把香港品牌推銷至境外兼促進內地品牌“走出去”的雙循環互動，整個展期不乏來自東南亞、歐洲甚至非洲的旅客專程入場購買好貨；更有商家指展會期間吸引五六家廠商洽談合作，冀透過展會平台擴大香港品牌、香港製造的影響力。有入場旅客直言：“香港品牌價格更優惠，品質更有保障。”



昨日工展會場內人山人海，不少“香港製造”的老字號產品深受歡迎，深圳旅客趙小姐特意來港搶購香港品牌的元貝。她指現場十分熱鬧，體驗不錯，“與內地展會相比，這裡的商品不僅價格更優惠，品質也更有保障。”



從台灣地區來港探親的潘先生首次到訪工展會，已直言：“香港工展會商品種類豐富、選擇眾多，比台灣同類展覽更豐富。台灣的類似展覽僅舉辦三五天，衹有春節前的展覽可能延長到7天至10天。”

