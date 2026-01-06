“小三通”25周年紀念研討會在廈門大學舉行

“‘小三通’25周年紀念研討會”1月5日在在廈門大學舉行。 本次研討會由廈門大學台灣研究院承辦，邀請兩岸近60名專家學者，回顧“小三通”25年來的發展歷程，共商兩岸交流合作與融合發展新路徑。 中評社香港1月6日電／“‘小三通’25周年紀念研討會”1月5日在在廈門大學舉行。本次研討會由廈門大學台灣研究院承辦，邀請兩岸近60名專家學者，回顧“小三通”25年來的發展歷程，共商兩岸交流合作與融合發展新路徑。



研討會上，多位專家學者結合政策實踐與研究成果，系統回顧了“小三通”的推動過程，深入分析其在兩岸關係發展中的重要意義。嘉賓們還圍繞“廈金合作進展與未來前景”、“兩岸融合發展示範區展望”等議題展開討論。



專家學者認為，自2001年“小三通”正式啟動以來，這一制度性安排展現了以民生為導向、循序漸進推動兩岸交流合作的務實路徑，有力推動兩岸人員往來、經貿合作與民生交流，逐步發展成為聯結兩岸的重要通道和紐帶，為兩岸融合發展積累了寶貴經驗。



嘉賓們表示，“小三通”對當前和未來兩岸交流具有重要借鑒意義，是廈金同城生活圈和兩岸融合發展示範區建設的重要助力。面對複雜嚴峻的台海形勢，要保持戰略定力，持續推動兩岸民間交流走深走實，深化兩岸各領域融合發展，共同分享中國式現代化進程帶來的巨大歷史機遇。



廈門大學長期致力於兩岸關係與融合發展研究，在相關領域積累了豐富學術成果，建立了多元交流機制。近年來，學校持續開展兩岸交流、區域合作與融合發展研究，積極組織高層次學術研討和跨領域對話，推動兩岸智庫交流。