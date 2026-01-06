高市新年面臨選舉制度改革和對華外交等難題

中評社香港1月6日電／共同社分析文章指出，日本首相高市早苗出席新年記者會，全面啟動2026年的工作。在將於23日召集的例行國會，她計劃全力促成2026年度預算案和相關法案早日通過，但包括削減額定議席數在內的眾院選舉制度改革相關討論也迫在眉睫。在外交方面，因自己涉台發言而惡化的日中關係成為焦點。儘管國內外均面臨課題，但內閣支持率維持高位，高市或在摸索年內解散眾院舉行大選的可行性的同時推進執政。



▽政權風險



“力爭在例行國會讓2026年度預算獲得通過。尤其是憑藉預算相關法案成立，可以與2025年度補充預算統一展開強有力的經濟運營。”高市5日在三重縣伊勢市舉行的記者會上如此擲地有聲地表示。



自民黨去年11月拉攏在眾院形成其他黨團的3名議員，由此作為與日本維新會聯合執政的執政黨確保了過半數的233個議席。12月就上調“個稅起徵點”與國民民主黨達成協議，爭取到了後者對2026年度預算通過的支持。在參院自民黨雖仍為少數派執政黨，但政權內部頗感安心，認為“只要沒有重大失誤，讓預算成立並無問題”（官邸消息人士語）。



但維新會堅持實現的削減眾院額定議席數則遲遲不見進展。執政黨提出的削減額定議席數的法案在去年臨時國會上決定繼續審議。若繼續留待審議，勢必招致維新會的不滿。可能會成為政權運營的風險。



▽毫無頭緒



外交上的難題是日中關係。高市去年11月在國會答辯時稱“台灣有事”可能構成“存亡危機事態”，之後中國強烈抗議並再三要求撤回。中國政府呼籲民眾避免赴日，日本經濟團體聯合會等原定本月訪華的計劃也延期。



但高市對華態度得到保守人群的支持，“不可能撤回”（曾任閣僚的人士語）的觀點佔據多數。現階段執政黨內要求應對日中關係困局的呼聲並不突出。



不過，也有人擔憂此事對國內經濟產生負面影響。高市在記者會上稱“對與中國的對話持開放態度”，但具體的高級別對話並無眉目。現階段，緩解緊張局勢毫無頭緒的情況或將繼續。



▽最重要的工作



2026年並無舉行大型選舉的計劃，因此高市為實現政權穩定是否會決定解散眾院是外界關注的焦點。



記者會上當被問及早日解散的可能性時，高市含糊其辭稱“我正在全力致力於眼前的課題”。在上次眾院選舉中落選並力爭東山再起的前議員稱“支持率如此之高，因此希望早日解散眾院”。



自民黨幹部預測，“內閣最重要的工作是讓預算獲得通過。若能讓2026年度預算成立，解散（眾院）是可能的。”