美國染指委內瑞拉石油資源　面臨諸多現實困境

中評社香港1月6日電／美國總統特朗普日前表示，將讓美國大型石油公司前往委內瑞拉投資，維修該國石油基礎設施並為美國“創造收益”。這一表態進一步顯露美方染指委內瑞拉石油資源的企圖。消息人士透露，特朗普計劃本周晚些時候召集美國石油巨頭高管，商討提高委內瑞拉石油產量事宜。



新華社報導，分析人士認為，美方強力干預委內瑞拉局勢，既有獲取委內瑞拉重質原油的短期目的，也有借控制委石油資源推動實現“能源霸權”的長期圖謀。然而，受委基礎設施老化、全球能源市場供應格局變化等多重因素制約，美國染指委石油資源並將其迅速變為“提款機”的企圖面臨諸多現實困境。



英國《經濟學人》報導，委內瑞拉擁有的重質原油是美國煉油廠長期短缺的資源。長期以來，美國主要從加拿大進口這類重質原油，但目前美加關係緊張，令這類供應面臨不確定性風險。



美國能源信息局數據顯示，委內瑞拉擁有約3000億桶已探明原油儲量，占全球儲量的約17%，位居世界第一。通過控制這片“黑色金礦”並調整其產能，美國可以獲得更大的國際油價定價權。



然而，委內瑞拉石油工業現狀給特朗普政府的企圖潑了一盆冷水。



首先，委內瑞拉石油基礎設施破敗不堪。美國成品油零售價格信息服務機構“汽油夥伴”公司石油分析師帕特里克·德漢指出：“雖然許多報導稱委石油基礎設施未受美方行動波及，但它已經衰敗多年，重建需要時間。”



美國賴斯大學貝克公共政策研究所拉美能源項目主管弗朗西斯科·莫納爾迪說，問題不只是基礎設施狀況糟糕，更重要的是，在外國公司對政治穩定性、合同情況等還沒有清晰瞭解之前，它們不會輕易投資。



其次，委內瑞拉嚴重缺乏石油產業資金與技術人才。委內瑞拉經濟學家奧蘭多·奧喬亞認為，重組委內瑞拉石油行業任務艱巨，近些年已有包括工程師和地質學家在內的數萬名專業技術人員離開委內瑞拉。