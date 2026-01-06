分析：委內瑞拉的“重油”如何吸引美國垂涎

中評社香港1月6日電／美軍強行控制委內瑞拉總統馬杜羅後，美國總統特朗普立即喊出要控制委內瑞拉石油產業，聲稱美國石油企業已做好在委大舉投資的準備，以恢復委石油出口。美國自身就是產油大國，特朗普為什麼還要如此垂涎委內瑞拉出產的石油？



除“為美國賺錢”外，一些媒體和專家給出了另外一種解釋：委內瑞拉的石油更符合美國現有石油產業鏈的需求，在美國市場具有極強的互補性。



新華社報導指出，從地下開採出來的未加工的石油稱為原油，需要經過煉化才能成為汽油等可供使用的燃料和其他產品。不同地區開採出來的原油存在區別，根據原油密度等不同，可以分為輕質原油與重質原油。



重質原油中“雜質”較多，輕質原油中“雜質”較少。與輕油相比，重油的開採和煉化工藝流程及技術整體上更為複雜。委內瑞拉生產的主要是重油，而美國國內開採的主要為輕油，無法輕易代替重油。



問題在於，美國現有大量石油煉化設施與其開採出來的輕油並不“兼容”。英國天空電視台報導指出，美國的不少煉化設施位於墨西哥灣沿岸的得克薩斯州、路易斯安那州等地，原本就是為了配合煉化從委內瑞拉等地進口的重油。由於調整設施需要大量投入，企業往往動力不足。另外，委內瑞拉的重油可用於煉化柴油、瀝青和其他重型設備燃料，其衍生產品種類比輕油更為豐富。這導致目前美國一方面大量出口輕油，一方面依然大量進口重油煉化，以滿足國內需求。



有西方媒體分析指出，美國目前主要從加拿大進口重油，但特朗普重返白宮後宣稱要把加拿大變成美國第51個州，導致兩國關係緊張，特朗普政府有意擺脫對加拿大石油的依賴。