以色列打擊黎巴嫩真主黨和哈馬斯目標
http://www.CRNTT.com
2026-01-06 16:12:51
中評社香港1月6日電／以色列國防軍6日說，以軍打擊了位於黎巴嫩多個地區的真主黨和巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）目標。
新華社報導，以軍在社交媒體發表聲明說，以軍打擊了黎境內多個地上和地下的武器儲存設施以及軍事建築，還打擊了位於黎南部的哈馬斯武器生產基地。
聲明說，這些地點位於平民區內，以方“襲擊前已採取措施減輕對平民的傷害”。
