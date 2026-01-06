丹麥首相：美國不要對北約盟國採取軍事行動

丹麥自治領地格陵蘭島首府努克景色。（新華社） 中評社香港1月6日電／丹麥首相弗雷澤裡克森5日說，美國總統特朗普重申有意控制格陵蘭島的言論對丹麥和格陵蘭島施加了“不可接受的壓力”。她警告說，如果美國對北約盟國採取軍事行動，則“一切都將終結”。



弗雷澤裡克森在接受丹麥廣播公司採訪時說，美方顯然是想控制丹麥王國的一部分，無論是間接還是直接表達這種意圖，都構成了“不可接受的壓力”，是對國際社會的無理攻擊。



新華社援引報導，當被問及如果美國採取類似針對委內瑞拉的行動，丹麥將如何應對時，弗雷澤裡克森說：“如果美國選擇攻擊北約國家，那麼一切都將終結。”但她沒有做出詳細闡釋。



她還說，關於格陵蘭島的爭端已持續一年多，丹麥方面始終對此保持高度嚴肅的態度，格陵蘭島是丹麥王國的一部分，美方絕不應得到控制權。



格陵蘭島位於北美洲東北部，是世界第一大島。該島是丹麥自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管。美國目前在格陵蘭島有一個軍事基地。特朗普去年上任以來多次揚言要得到格陵蘭島，並聲稱不排除動用武力的可能性。特朗普本月4日接受美國《大西洋》月刊電話採訪時稱，委內瑞拉可能不會是美國干預的最後一個國家，並稱“我們絕對需要格陵蘭島”。