富權：“有賊心”匆匆忙忙“冇賊膽”連滾帶爬

中評社香港1月6日電／澳門新華澳報6日發表富權文章：“有賊心”匆匆忙忙，“冇賊膽”連滾帶爬。以下為文章內容。



民進黨“立委”二零二六年“第一衰”！昨日中國國民黨“立委”羅智強透過臉書發出“號外”報導，“賴清德子弟兵林宜瑾的《兩國條例》撤案了”。林宜瑾則火速回應，表示“沒有成案何來撤案”，並指法案因有民進黨“立委”也想加入連署，且法案牽涉範圍廣，許多條文也須跟著變動，另外“立法院”議事處也對提案做出許多修正建議。儘管羅智強的“撤案”之說確實是有用詞不夠準確之處，但曾經“來勢洶洶”的“兩國論修法”提案，在各方面的政治壓力之下，終究不敢正式提交“立法院”，上演了“有賊心，冇賊膽”的一幕鬧劇。



林宜瑾此時拋出“兩國論修法”提案，暴露了民進黨的三重算計。其一，轉移賴清德執政無能的焦點議題。賴清德上台後，從“大罷免”慘敗到防務預算被藍白聯手否決，黨內壓力空前。民進黨試圖通過操弄“法理台獨”議題，將民眾視線從民生潰敗轉向兩岸對立，重塑“抗中保台”的政治敘事。其二，鞏固深綠基本盤。二零二六年“九合一”選舉在即，民進黨急需啟動極端支持者熱情，而此類提案猶如下“猛藥”以圖達成短期刺激效果。其三，測試中國大陸與美國底線，企圖以操弄“法理台獨”的極端動作試探大陸反應，同時綁架美國對台政策，幻想通過製造危機換取外部干涉勢力支持。



林宜瑾之所以要炮製這個“兩國論修法”提案，固然是緊密配合賴清德“新兩國論”的“表忠”作為，但也深藏了“引君入甕”的詭計。在前者而言，林宜瑾不但與賴清德同屬“新潮流系”，而且更是屬於賴清德的“台南幫”。賴清德任台南市“立委”時，她曾擔任賴清德服務處主任；賴清德台南市長時，她是台南市議會議員。在民進黨中常委選舉時，得到“賴系”的全力支持而當選，因而是賴清德的嫡系人馬亦即“賴系”核心成員。對後者來說，林宜瑾是基於國民黨黨團與民眾黨黨團攜手合作，經常擋下“行政院”及民進黨黨團的法案的“習慣”，就設計出“引君入甕”的詭計，引誘在野陣營擋下這個“兩國論修法”提案，民進黨就可以跳出來大喊“國民黨媚中賣台”、“藍營阻擋台灣『國家』正常化”，從而收穫選票利益。



但國民黨“立委”卻是看穿了這個詭計，因而揚言不會當“剎車片”。具體做法可能是，在表決時投棄權票甚至是不出席，讓民進黨“立委”由少數變成“多數”，使得該法案“順利”通過。一切的政治責任及後果，包括大陸啟動《反分裂國家法》，及美國也強烈反對，就由民進黨自行擔負，民進黨“立委”將弄巧反拙。因而有人諷刺道，委內瑞拉總統馬杜羅的被抓，“嚇窒”了林宜瑾以至賴清德。

