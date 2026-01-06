環球時報：搬不走的重要近鄰　務實合作新起點

中評社香港1月6日電／環球時報6日發表社評：“搬不走的重要近鄰”有了務實合作新起點。社評說，1月5日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的韓國總統李在明舉行會談。習近平主席指出，我和李在明總統已兩次見面並實現互訪，體現了雙方對中韓關係的重視。會談後，雙方共同見證簽署科技創新、生態環境、交通運輸、經貿合作等15份合作文件。韓國媒體普遍將此訪視為“務實外交”在新年的重要開局，認為其為中韓關係全面恢復發展提供了現實支點。



社評說，習近平主席在會談中強調，作為朋友和鄰居，中韓應該多走動、常來往、勤溝通；要加強發展戰略對接和政策協調，做大共同利益蛋糕；要增進人員往來，讓正面敘事成為民意主流；應當堅定站在歷史正確一邊，作出正確戰略選擇；要共同反對保護主義，踐行真正的多邊主義。這一重要論述以戰略高度精準概括了中韓關係的本質，也為鞏固中韓關係全面恢復發展勢頭提供了指引。



去年11月習近平主席與李在明總統在韓國慶州會晤時指出：“中韓是搬不走的重要近鄰。”是鄰居就應該常來常往。中韓現在各自實施了對對方公民的單方面免簽政策，“周末去上海”掀起熱潮，《原神》《鳴潮》《燕雲十六聲》等中國遊戲火爆韓國，見證著“多走動”的民生溫度；大灣區韓國氫能科創企業“走進來”，中韓合作綠色技術“走出去”的生動實踐，體現出“常往來”的合作氛圍；中韓自貿協定（FTA）第二階段談判的順利推進、地區熱點問題上的對話協商與核心利益上的彼此照顧，也在夯實“勤溝通”的互信基礎。



社評說，李在明總統此次訪問的一大亮點是有規模龐大的經濟代表團隨行。經貿合作始終是中韓關係的壓艙石和推進器。中國連續多年保持韓國第一大貿易夥伴、第一大出口市場和第一大進口來源國地位，韓國也穩居中國重要的貿易夥伴之列。2024年雙邊貿易額在逆境中實現增長，展現出強大的韌性與活力。李在明總統在會談中也表示，期待把握中國“十五五”規劃帶來的機遇。會談後兩國元首共同見證簽署的15份合作文件，將兩國互利合作推向了新的廣度與深度。這清晰地表明，中韓經濟優勢互補、深度融合的格局不僅沒有改變，反而在新的時代背景下煥發出更大的合作潛力。

