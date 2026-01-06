國際社會譴責美國軍事行動侵犯委內瑞拉主權

中評社香港1月6日電／美軍3日凌晨對委內瑞拉發動大規模軍事打擊，強行控制委總統馬杜羅夫婦並將他們帶到美國。國際社會近日紛紛譴責美國此舉嚴重侵犯委內瑞拉的主權與領土完整。



德國外長瓦德富爾5日指出，根據國際法和民主原則，衹有委內瑞拉人民才能決定他們的未來。他在接受媒體採訪時說，美國必須尊重國際法，必須明確解釋其在委內瑞拉進行干預的法律基礎何在，並向國際社會作出明確交代。



新華社報導，匈牙利總理歐爾班5日表示，美國在委內瑞拉採取的軍事行動不能被視為孤立事件，其影響將波及世界其他地區。類似事件今後可能在世界其他地方發生。



西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯5日指責美國對委內瑞拉的軍事行動“違反國際法”，認為美國此舉“為未來樹立了一個非常危險的先例”。他強調，和平與民主應始終建立在尊重他國主權的基礎之上。



南非國際關係與合作部長拉莫拉5日表示，美國此舉違反《聯合國憲章》，嚴重侵犯委內瑞拉主權與領土完整，破壞了國際關係基本準則。國際社會絕不能重蹈“強權即公理”的覆轍。



印度尼西亞外交部4日晚發表聲明，指出此類行為有可能在國際關係中樹立危險先例，並破壞地區穩定、和平以及主權和外交原則。聲明表示，國際社會必須尊重委內瑞拉人民行使自身主權、決定自身發展道路和未來的權利與意願。



歐盟對外行動署4日發表聲明，強調國際法和《聯合國憲章》原則是國際安全架構的重要支柱，無論在何種情況下各方都必須遵守。歐盟尊重委內瑞拉主權。



西非國家經濟共同體4日發表聲明，重申對委內瑞拉人民的聲援，敦促各國尊重委內瑞拉的獨立和領土完整，並表示支持委內瑞拉人民通過包容性進程塑造國家未來。