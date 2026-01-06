日媒：日本圍繞美國攻擊委內瑞拉左右為難

中評社香港1月6日電／日經新聞指出，針對美軍對委內瑞拉的攻擊，日本政府的方針是避免評價。日本在日美同盟關係和強調“法律支配”重要性的外交方針之間左右為難，將採取既不批評也不支援的態度模糊戰略。



日本首相高市早苗1月5日在三重縣伊勢市召開新年記者會，說明了日本的立場，稱“我們將為恢復委內瑞拉的民主主義和穩定局勢推進外交努力”。沒有直接提及美國的攻擊。



高市早苗呼籲最優先確保日本人的安全，與相關國家緊密合作加以應對。“日本歷來尊重自由、民主主義和法律支配等基本價值與原則”，發言沿襲了其4日在X（原推特）上發表的內容。



日本政府一名高官根據高市早苗的發言表示，“特別是歐洲的七國集團（G7）正在密切關注局勢並進行檢驗。日本也將採取同樣的應對措施”。



圍繞美國的攻擊，國際社會也出現了“違反國際法”的批評。日本一直將維護和加強“基於法治的自由開放的國際秩序”作為外交方針。另一方面，將日美同盟定位為外交和安全保障政策的核心，處於左右為難的立場。



高市早苗1月2日剛剛與美國總統特朗普通電話，就協調首次訪美達成一致。也存在難以提出刺激美國的刺耳主張的情況。



日本目前能採取的態度有(1)模糊(2)支援(3)批評這三種。最容易選擇的就是繼續保持模糊的態度。



正如高市早苗在記者會上所說，很有可能在避免直接評價美國軍事行動的同時，呼籲外交努力，以穩定委內瑞拉局勢。



日本過去也曾在美國展開無法擺脫違反國際法嫌疑的軍事攻擊時，在重視同盟關係的同時，在評價上模稜兩可。



最近一次是2025年6月美軍空襲伊朗核設施。當時的日本首相石破茂表示“很難做出確定的法律評價。要時常探討在國際法上會如何評價”，之後也沒有發表評價。



如果支援美國，可以向特朗普政府展示重視同盟關係的姿態。過去，小泉純一郎政府在2001年攻擊阿富汗和2003年伊拉克戰爭時支援美國。比起使用武力的是非，更重視了同盟關係。



另一方面，日本一直批評中國在東海、南海的政策和俄羅斯侵略烏克蘭是單方面改變現狀。如果支援可能違反國際法的美國的行動，可能會招致雙重標準的抨擊。



如果批評美國，將保持對中俄態度的一貫性。



不過，在安全保障和貿易方面與美國的摩擦有可能加強。特朗普原本就缺乏共同防衛盟國的意識。也曾通過關稅政策等向不聽話的國家施加壓力。



國際社會的評價也出現分歧。就在法國總統馬克宏表示“從獨裁中解放出來”的同時，外交部稱其“違反國際法原則”。中俄譴責美國，印度則表示“嚴重關切”。



日本政府作為可行方案而採取的模糊戰略也存在風險。這可能被認為是對攻擊的事實上的默許，與重視法律支配的立場產生矛盾。



高市早苗針對“台灣有事”發表了涉及日本行使集體自衛權的發言，這是日本歷屆首相都刻意模糊的問題。如果在委內瑞拉局勢上貫徹模糊戰略，就會凸顯有關“台灣有事”發言的不謹慎。