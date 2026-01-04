史文：特朗普對台手法存在模糊矛盾之處

史文認為，不要根據特朗普的只言片語來斷定其對台手法 環球兩岸會視頻 中評社華盛頓1月6日電（記者 余東暉）美國亞洲安全問題專家史文（Michael Swain）承認，特朗普的對台政策手法存在矛盾之處，其態度並不明確。外界不應根據特朗普的只言片語來判斷美國總體的對台政策。特朗普也不會放棄在亞洲的“勢力範圍”。



美國智庫昆西研究所高級研究員史文日前在有兩岸和全球華人學者參與的“環球兩岸關係研究會”論壇開講時做此分析。正值美國入侵委內瑞拉抓捕委總統馬杜羅，有台灣學者問：這個事態在顯示特朗普強化西半球“勢力範圍”的同時，是否也預示著特朗普有可能放棄在東半球的“勢力範圍”？



史文表示，特朗普確實想要一個勢力範圍，想控制北美和整個拉丁美洲，成為西半球的主導力量。但他不認為特朗普想把亞洲留給中國。依據特朗普政府剛發布的《國家安全戰略》，以及特朗普對亞洲軍事力量和涉台評論，表明他不會以任何方式放棄亞洲。



史文指出，特朗普政府最新的《國家安全戰略》第一次提到台灣是第一島鏈的關鍵位置，台灣處於北部和南部戰區的中間。雖然以前有美國國防官員說過類似觀點，但這種說法出現在美國政府的重要政策文件中是前所未有的。這是非常不幸的，不應該。