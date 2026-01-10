社評：“法理謀獨”未遂背後的綠營派系裂紋

民進黨“立委”林宜瑾等人1月3日提案修改《兩岸人民關係條例》的草稿。 中評社香港1月10日電（評論員 束沐）民進黨“立委”林宜瑾等人3日提案修改《兩岸人民關係條例》，除了將名稱改為“台灣與中華人民共和國關係條例”外，還提出刪除“國家統一前”與“地區”等用語，引發輿論震驚。短短2天後，林宜瑾急喊“沒有成案”，叫停相關修法。這場衹有48小時的“法理台獨夢”，在排山倒海的質疑和嘲諷中驚醒，背後原因眾說紛紜。



早在這樁“法理謀獨未遂案”發生之初，提案草稿就在媒體和網絡廣為流傳，包括案由全文以及提案、連署“綠委”簽名，充分說明這是一次在民進黨內蓄謀已久、串聯周密的“法理謀獨”行動。從時間點來看，此番“修法”緊隨大陸東部戰區“正義使命－2025”圍島演習之後，似有幾分“反制”的企圖；從時間線來看，提案妄圖以法律形式定位兩岸“國與國關係”，也是去年11月底台“國安高層會議”升級兩岸對抗的延續。



更令輿論高度敏感的是，這份提案的20多個發起人，“賴系”或“親賴”色彩濃厚，多家媒體在報導此事時均以“賴系子弟兵領銜”作為標題。的確，白紙黑字，根據媒體翻拍的“綠委”簽名，林宜瑾、賴惠員、吳思瑤、林俊憲等都被認為是“賴系”核心，賴瑞隆、李柏毅也被視為親賴的“新系南流”，沈伯洋、王義川等人雖非“賴系”鐵桿、卻是極端“獨派”，也是賴清德擔任黨主席任內提名的不分區。而“賴”色彩較淡的，衹有張宏陸、吳秉叡等“蘇系”，以及莊瑞雄、王美惠等“英系”人馬。



正因為此，輿論紛紛質疑，這份提案的“影武者”可能是賴清德本人。然而，既蹊蹺、又微妙的是，林宜瑾拋出提案2天後主動撤回，令眾人勾起6年前回憶，可謂“相同的配方、相同的味道”：同樣有一批“綠委”提出修改《兩岸人民關係條例》、要求刪除“國家統一前”字眼，同樣具有“法理謀獨”的挑釁意涵，而領銜者蔡易餘被視為權傾一時的“英系”人馬，此後蔡易餘匆匆撤案、狼狽收場，和如今“賴系”林宜瑾叫停修法的“劇本”如出一轍。

