中評論壇：十五五時期兩岸關係展望

中國評論通訊社、中評智庫基金會於2025年12月17日在香港舉行主題為“十五五時期兩岸關係展望”的思想者論壇。（中評社 盧哲攝) 中評社香港1月12日電（中評社報導組）中國評論通訊社、中評智庫基金會不久前在香港舉辦思想者論壇，10名來自兩岸和港澳的專家學者圍繞“十五五時期兩岸關係展望”主題展開深入探討。



論壇由中評智庫基金會秘書長、中評社總編輯羅祥喜主持。海協會原秘書長楊流昌，北京大學台灣研究院院長、教授李義虎，中國人民大學兩岸關係研究中心主任、教授王英津，廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任、教授劉國深，香港中國學術研究院院長、教授黃平，澳門大學社會科學院院長、教授胡偉星，香港中觀研究所所長劉瀾昌，香港亞太戰略安全研究所所長李風，香港中美交流基金會政策顧問李劍諸參加論壇並發言。



與會專家學者認為：從歷史方位上看，國家完全統一將在民族復興過程中實現，作為中國式現代化建設承上啟下的關鍵五年，“十五五”時期國家統一進程將提速、步伐將加快，大陸對台主導權、主動權將進一步增強；從發展大勢上看，中國大陸“十五五”經濟、軍事、科技與綜合實力將再上台階，國際影響力將繼續增強，更加有利於解決台灣問題；從外部環境上看，未來五年地緣政治面臨劇變與裂變風險，美國戰略“東西向收縮”與“南北向擴張”同時展開，美對華競爭與遏制主軸不變，但處理好中美關係特別是與特朗普的關係，有利於塑造統一大勢、把握統一契機；從兩岸關係上看，大陸打擊與懲治“台獨”勢力的能力和威懾力將更強，同時也會堅持兩岸和平發展、融合發展與民間交流合作。

