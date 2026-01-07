摩根士丹利：預計香港今年樓價升10%

香港房價逆轉三年跌勢，今年或上漲8%至15%。 中評社香港1月7日電／國際投行摩根士丹利稱，香港樓市已進入上行周期，預計2026年住宅價格將上漲10%，但寫字樓和零售租金繼續下跌。



香港《信報》6日引述摩根士丹利報告，香港住宅價格自2018年以來已累跌30%，2025年見底回升5%，並展開上行周期，預期今年樓價再升10%，料2027年進一步上揚。



報告指出，美國聯儲局於過去18個月累計減息175點，令買樓回報轉正，來自中國大陸的移民數量大增，令香港人口恢復正增長，強勁的股市表現也有助改善市場情緒，加上政府全面撤銷樓市辣招，令樓市需求改善，交投轉趨活躍。



寫字樓方面，受惠新股市場轉趨活躍，股市成交暢旺，中環寫字樓在追求質量的趨勢下，終端用戶需求持續回升，預期2026年中環寫字樓租金上升3%。整體寫字樓方面，基本面雖有改善跡象，出租率趨穩，租金仍要下跌3%，但下跌速度放緩。



零售銷售方面，由於大陸旅客訪港數目增加，預計今年香港零售銷售升3%，但憂慮市場會受到網上零售銷售及深圳廉價服務及產品的衝擊，北上消費也是關注點，即使有美元走弱及股市帶來的正面效應，也無助於刺激消費，預期今年零售租金仍跌3%。



大摩將香港房地產評級上調至“吸引”。