特朗普何時吞並格陵蘭島？或在今年7月

中評社香港1月7日電／觀察者網消息，美國《政客》在1月5日的社論中預測，特朗普可能在今年7月美國獨立日之前出兵占領格陵蘭島，最遲不晚於中期選舉開始時。該報認為，美軍未必採取完全的軍事手段攻占格陵蘭島，而是可能通過收買島上官員來協助美軍接管全島。



在1月4日接受美國《大西洋》月刊採訪時，特朗普表示，他將於大概“2個月以後”開始考慮格陵蘭島。



隨後1月3日，白宮副幕僚長斯蒂芬·米勒的妻子凱蒂·米勒在社交平台X上發布了一張覆蓋著美國星條旗的格陵蘭島地圖，引發格陵蘭島不滿。



這篇文章由《政客》網站外交政策專家尼克·維諾庫爾在採訪節目中評論了此事，他在節目中表示，特朗普出人意料地逮捕了委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅，並將他和妻子西莉亞·弗洛雷斯戴上手銬帶回美國。



這一行動令歐洲領導人感到不安，因為他們正在消化這一事件的影響。今天，歐洲最關注的問題莫過於：格陵蘭島會是下一個目標嗎？



這並非危言聳聽，特朗普周末接受《大西洋月刊》採訪時重申，他希望美國控制這片島嶼領土。格陵蘭島實行自治，但目前主權扔由丹麥王國所有。特朗普說：“我們絕對需要格陵蘭島”，並稱該島“被俄羅斯和中國的船只包圍”。



特朗普奉行19世紀的門羅主義，該主義主張華盛頓對西半球擁有絕對控制權，而將世界其他地區拱手讓給歐洲。當然，特朗普也對其進行了個性化改造，他現在管這個主義叫“唐羅主義”。



而這種擔心可能未來幾個月就化為現實：據《政客》周末採訪的專家和官員透露，美國可能會在未來幾個月內，也就是11月美國中期選舉前夕以及7月4日美國獨立250周年紀念日之前，尋求機會加強對格陵蘭島的控制。



其手段可能與在委內瑞拉採取的手段有所不同。據智庫歐亞集團歐洲區董事總經理穆傑塔巴·拉赫曼稱，華盛頓可能不會採取軍事行動，而是會訴諸“政治影響力行動來改變當前的平衡”。

