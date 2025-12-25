快評：因應國際變局　把握兩岸關係發展大勢

中評社快評／美國1月3日對委內瑞拉展開軍事行動，抓走總統馬杜羅。不少人聯想到台灣，認為美國此一行動為中國大陸應對台灣問題提供了可供參考的模板，馬杜羅的今天就是賴清德的明天。



美國出兵委內瑞拉，嚴重衝擊國際法與國際秩序，受到國際社會廣泛譴責及反對。中國外交部5日強調，無論國際風雲如何變幻，中國始終做拉美和加勒比國家的好朋友、好夥伴，中國對拉政策保持連續性和穩定性。



國際變局牽動台海情勢，“台獨”如驚弓之鳥，又蠢蠢欲動。大陸方面關注局勢發展，準備隨時做出應對，是必然的。當下的情勢是，美國抓捕馬杜羅事件仍在發展，對事件的回應宜謀定而後動。中國已宣布對拉政策保持連續性和穩定性，同樣，對台方針政策相信也會保持連續性和穩定性。



美國破壞國際法與國際秩序的行為，不會影響到中國大陸的對台方針政策。長期以來，中國大陸堅持和平統一、一國兩制，核心是堅持一個中國原則、推動兩岸融合發展、爭取台灣民心及粉碎“台獨”圖謀。



解放軍東部戰區上月29日至30日於台灣周邊組織的“正義使命－2025”演習，展示了軍事實力，表明了立場態度。大陸不會為各種形式“台獨”分裂活動留下任何空間。同時，大陸必然會從中華民族整體利益和長遠發展的高度來把握兩岸關係大局。