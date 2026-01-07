特朗普關稅將觸礁？最高法院周五或見分曉

中評社香港1月7日電／《彭博》周二（6日）報導，美國最高法院已將本周五（9日）列為“意見公布日”，外界普遍解讀，這將是法院首度有機會就美國總統特朗普推動的全面性關稅政策作出裁決。若最高法院作出不利於特朗普的判決，將對其核心經濟政策構成重大打擊，也可能成為他重返白宮以來最具指標性的司法挫敗。



最高法院並不會事先說明當天將公布哪些案件的裁決內容，僅表示當大法官於華府時間上午10時進入法庭時，已審理案件的判決皆有可能發布。不過，由於法院此前已加速處理相關案件，市場與法律界普遍認為，關稅案有相當機率列入此次公布名單。



本案爭議焦點，為特朗普於4月2日宣布的“解放日”（Liberation Day）關稅措施。該政策對多數進口商品課征 10%至50%不等的關稅，並以打擊芬太尼走私為由，對加拿大、墨西哥與中國加征額外關稅。相關措施被視為特朗普經濟政策的重要支柱。



特朗普周二向眾議院共和黨人表示，最高法院即將作出重大裁決，他希望大法官“做出對國家有利、正確的決定”，並強調總統必須具備在關稅政策上“談判與操作”的空間。



最高法院去年11月5日就此案進行言詞辯論時，部分大法官已對特朗普是否有權依據1977年一項緊急狀態法律，單方面實施如此大規模的關稅措施表達質疑。該法律賦予總統在國家緊急情況下的特殊權限，但其適用範圍與界線成為本案核心爭點。

