強積金去年回報16.5%　連續三年獲利

中評社香港1月7日電／大公報報導，積金局公布，根據最新官方臨時數據，2025年全年的強積金整體淨回報為16.5%，連續三年取得正回報。各類強積金基金包括股票基金、混合資產基金、債券基金、保證基金、強積金保守基金及貨幣市場基金（不包括保守基金），過去一年全部錄得正回報。受惠於理想投資表現，截至2025年12月底，強積金總資產升至約1.55萬億元，再度創歷史新高。



股票基金賺24.8%跑贏



2025年股市暢旺，股票基金回報亮眼，去年平均回報高達24.8%，跑贏一眾基金。混合資產基金以16.8%的回報緊隨其後，債券基金則以5.9%回報排第三。至於保證基金、強積金保守基金及貨幣市場基金回報，分別為3.9%、2.3%及4.4%。



積金局指出，自強積金制度實施以來，佔強積金總資產合共八成的股票基金和混合資產基金的平均年率化淨回報分別為5%和4.5%，跑贏同期1.8%的年率化通脹率。至於俗稱“懶人基金”的“預設投資策略”（DIS）旗下的核心累積基金，自2017年推出以來的平均年率化淨回報為6.9%。



對於沒有時間或缺乏投資知識管理強積金投資的計劃成員，積金局建議可考慮善用DIS。DIS分散投資於環球股票及債券市場，並設有“隨齡降險”的自動調節機制，可以有效減低投資風險。