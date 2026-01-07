A股創十年高　港股三連升累漲千點

中評社香港1月7日電／大公報報導，亞太區股市造好，A股再創10年新高，港股跟隨向上。恒指昨日最多飆高510點，超越26800點心理關口，收市上升363點，連漲三日累漲1080點。金融股是升市火車頭，中國人壽（02628）股價升4.3%，創10年高位，滙豐控股（00005）漲3.1%。



富邦銀行（香港）第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光預期，恒指今年有機會上試30000點，而內地在人工智能（AI）領域和製造業可保持領先，帶動港股及A股估值修復。



國際地緣政局愈趨緊張，資金泊入黃金等資產避險，但亞太區股市“照升”超過1%。恒指昨日高見26858點，惟在26800點心理關口以上欠缺買盤承接，收市升幅縮窄至363點或1.38%，報26710點。主板成交2917億元，直逼3000億元，較上日增加82億元。



內地投資者高追意欲不大，經由港股通買入681.15億元，較上日減少130.48億元，淨買入金額降至28.78億元，上日為187.22億元。



內險及券商股昨日跑出



金融股升幅顯著，恒生金融分類指數急升1093點或2.2%，報51076點。滙控股價升3.1%，報128.8元。內地A股創10年新高，內地保險公司投資收益有望豐收，內險股中國平安（02318）飆高5%，報72元；國壽升4.3%，報31.1元。券商同樣是A股升市受惠股份，招商證券（06099）急漲12%，中金（03908）升8.7%。



高歌證券金融首席分析師聶振邦提醒，內地券商股升得急，但升勢持續時間較短，當市場消化A股升市消息後，券商股未必“炒得耐”。相對地，內險股升勢的持續性較長，所以值得更多關注。展望後市表現，聶振邦表示，恒指在26800點、27000點皆屬重要心理阻力位，如果大市成交額繼續在2800億元水平，相信有較大機會升穿這些阻力，但要突破前高位32000點暫時會有難度，必須要有阿里巴巴（09988）、騰訊（00700）等指數權重股“肯升”。



恒指年內料見三萬點



另外，富邦銀行（香港）潘國光（圓圖）表示，恒指今年有望上試30000點水平，即相較2025年底有15%至20%上升空間。內地A股（滬深300指數）今年升幅與恒指大致相若。至於美股，標普500指數今年料續創新高，但只會有高單位數至10%左右漲幅。



潘國光指出，港股今年持續向好，背後催化因素是內地在AI領域、製造業在全球可保持領先位置，利好港股、A股的估值修復。以歷史市盈率計，美國納斯達克指數約34至35倍，恒生科技指數約24至25倍。



全球競相發展AI，他認為，中國能夠跑出，部分原因是發電量較美國大，電價也相對廉宜，而且AI應用場景十分豐富。發電量是支持AI發展的要素之一，其他要素還包括資金、基建（如數據中心）及關鍵礦物等。