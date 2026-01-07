黃金去年暴漲64%　專家解讀走勢與策略

中評社香港1月7日電／香港文匯報報導，受惠於美聯儲減息、地緣政治風險升溫、各央行持續買入黃金，以及資金流入相關ETF等因素帶動，2025年各種貴金屬市場升勢驚人，尤其黃金價格屢創歷史新高，由每盎司2，624美元（2024年12月31日）升至4，322美元（2025年12月31日），全年上升64.7%，創46年以來最大年度升幅。有市場分析師接受香港文匯報專訪時預期，鑒於2026年地緣政局仍未明朗，而最新美國通脹率趨緩，加上新一屆美聯儲主席候選人“偏鴿”，減息周期勢將持續，加上各央行勢將延續黃金買勢，料上半年金、銀價格迎來新一波升浪，當中首季金價上望5，000美元至5，500美元，建議無貨在手的投資者可以小額入注ETF，但不宜高追。



芝商所客席講師譚家康向香港文匯報表示，2025年金價走勢凌厲，上半年金市主要受地緣政治影響，包括俄烏衝突和巴以衝突，至今仍未止息，導致避險資金持續流向黃金。同時，美國總統特朗普自2025年4月向全球多國發動關稅戰，各地央行憂慮美國會面臨“財政懸崖”及債務危機而經濟衰退，美元或因此大幅貶值，遂大舉“去美元”併購買黃金作儲備以分散資產風險。其後至第三、四季，美聯儲接連減息3次，累減0.75厘，進一步推升金價突破每盎司4，300美元水平。



美通脹意外降 減息預期升溫



他預期，地緣政治及減息因素將繼續左右未來一年的金價走勢。目前俄烏衝突未見任何解決方案達成共識，相信2026年地緣政局將繼續動盪。息口方面，美聯儲於2025年12月減息25點子符合市場預期，雖然其後公布的點陣圖顯示，2026年減息次數的預期中值衹有一次，少過市場預期；但美國勞工統計局於2025年12月18日公布的數據指出，美國當年11月消費者物價指數（CPI）通脹率意外下降至2.7%，低於市場預期的3.1%增幅，亦低於9月的3%增幅；扣除食品與能源價格的核心CPI亦按年僅升2.6%，低於市場預期。譚家康認為，通脹是妨礙特朗普政府減息的最主要原因，而最新通脹率意外下調，將加強市場對2026年減息的信心，料今年有機會減息兩次，每次減息0.25厘。



此外，他又預計各地央行避險需求將延續至今年，雖然美國“財政懸崖”隨著“關稅戰”暫緩而有所緩和，但美國債務問題仍未見顯著改善，相信多元資產配置仍將是各地央行的長遠儲備策略，繼續利好貴金屬市場。

