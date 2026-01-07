西沙灣周六推213夥　入場費344萬

中評社香港1月7日電／大公報報導，2026年新盤第一擊周六開鑼！新鴻基地產（00016）旗下西沙灣（英文稱SIERRA SEA）第2A期氣勢如虹，發展商第二度加推共73夥（3號價單），折實平均呎價12263元，較首批賣貴近12%，撇除景觀及樓層屬原價加推。發展商同步公布銷售安排，落實本周六（10日）首輪推售262夥，包括213夥價單及49夥招標，勢打響今年新盤頭炮。市場消息指出，項目連日收逾2.5萬票，相對周六以價單形式發售的213夥，超額116倍。



上述項目3號價單涵蓋13夥1房、46夥2房及14夥3房單位，折實375.48萬至831萬元，折實呎價10644至13608元。發展商指出，該批單位樓層景觀座向與上一批有所不同，屬原價加推。至於總數3張價單合共推出294夥，佔該期數總數單位727夥的40%。



新地同步落實銷售安排，鎖定周六進行首輪銷售，推出262夥。當中213夥以價單形式發售，涵蓋27夥1房、134夥2房及52夥3房戶型，實用面積297至700方呎，折實343.55萬至831.86萬元，折實呎價10017至13776元。入場單位為第1座G2樓G室，實用面積297方呎，為1房間隔，折實呎價11567元。至於其餘49夥招標單位，則以特色戶為主，實用面積275方呎至835方呎。



項目周四（8日）截票，翌日（9日）進行抽籤，周六正式發售。當日將劃分為A組及B組兩輪時段發售，而A組再細分共6個部分，最優先揀樓的特級部分買家可購5至8夥指定單位。



天璽·天標售兩夥 套1.14億



新地系內樓盤成交頻密。據一手銷售資訊網資料，啟德天璽·天經招標售出2夥，單日套現逾1.14億元。其中第1座37樓A室，4房雙套房及工作間及化妝間連私人電梯大堂間隔，實用面積2230方呎，連1個車位售9332.45萬元，呎價41850元。另其與會德豐地產合資的何文田太子道西233號，剛售出10樓E單位，實用面積971方呎，4房1套間隔，成交價2275萬元，呎價23429元。

