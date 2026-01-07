博主購買衛星影像曝沈伯洋住處　國台辦回應

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京1月7日電（記者 海涵）有大陸博主自費購買“吉林一號”衛星影像，曝光“台獨”頑固分子沈伯洋住處、工作場所。國台辦發言人陳斌華7日在例行新聞發布會上應詢表示，這位博主的自發行為，反映了廣大民眾堅決反對“台獨”的鮮明態度和對沈伯洋所言所行的不齒。民進黨當局粗暴打壓有關賬號，並揚言要“檢討兩岸交流”，充分坐實其與沈伯洋是一丘之貉。



有記者提問說，有大陸博主自費購買“吉林一號”衛星影像，曝光“台獨”頑固分子沈伯洋住處、工作場所。台陸委會聲稱，若大陸不下架相關內容，將“不得不以檢討兩岸交流做為回應”。隨後，民進黨當局要求相關平台下架相關圖片、貼文，該博主有關賬號遭禁言。對此有何評論？



陳斌華指出，“台獨”頑固分子沈伯洋是破壞兩岸關係、分裂國家、謀“獨”引戰的民族敗類、違法犯罪分子。這位博主的自發行為，反映了廣大民眾堅決反對“台獨”的鮮明態度和對沈伯洋所言所行的不齒。



陳斌華表示，民進黨當局粗暴打壓有關賬號，並揚言要“檢討兩岸交流”，充分坐實其與沈伯洋是一丘之貉，充分戳穿其所謂“言論自由”的虛偽，充分暴露其煽動兩岸對立對抗、阻限兩岸交流的真實面目。在懲治“台獨”頑固分子上，我們的意志堅如磐石，行動堅決果斷。