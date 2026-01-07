國台辦1月7日例行發布會全文

國台辦於1月7日上午舉行例行新聞發布會（中評社 海涵攝） 中評社北京1月7日電（記者 海涵）國台辦1月7日舉行例行新聞發布會，發言人陳斌華就習近平主席2026年新年賀詞，2025年兩岸經濟、文化、人員等交流情況及2026年兩岸關係展望，“台獨”頑固分子清單等熱點問題回答記者提問。



陳斌華：各位記者朋友，新年好。歡迎大家前來參加國務院台辦例行新聞發布會。



首先，我宣布大陸方面兩項決定。第一，將劉世芳、鄭英耀列為“台獨”頑固分子，依法實施懲戒。兩岸同胞同根同源、同文同種，要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的共同心聲。劉世芳、鄭英耀倒行逆施，“台獨”惡行累累，引起兩岸同胞強烈憤慨，許多民眾向國務院台辦舉報，要求對劉、鄭2人進行懲處。



劉世芳赤裸裸宣揚“台獨”分裂謬論，大肆打壓支持、參與兩岸交流合作的台灣人士，迫害在台大陸配偶，極力給兩岸人員往來設置障礙，封堵兩岸民眾交流溝通渠道。鄭英耀大肆鼓吹謀“獨”挑釁言論，組織編纂“台獨”教材，毒害島內青少年，阻撓兩岸教育交流合作。劉、鄭“台獨”思想頑固、涉“獨”言論囂張、謀“獨”行徑惡劣，公開分裂國家、煽動分裂國家，嚴重破壞兩岸交流合作，嚴重危害兩岸關係和平發展，嚴重損害兩岸同胞利益福祉。



大陸方面依據有關法律法規，決定將劉世芳、鄭英耀列入“台獨”頑固分子清單並實施制裁，禁止劉、鄭及其家屬進入大陸及香港、澳門特別行政區，限制劉、鄭的關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，並將採取其它一切必要的懲治措施，依法終身追責。歡迎兩岸同胞繼續提供關於劉世芳、鄭英耀的違法犯罪線索。



“台獨”分裂是兩岸關係和平發展的嚴重禍害，依法懲治極少數“台獨”頑固分子是為了從根本上維護國家主權和領土完整、保障台灣同胞切身利益福祉，絕非針對廣大台灣同胞。希望廣大台灣同胞認清極少數“台獨”頑固分子的害台本性、險惡用心、醜惡嘴臉，自覺與劉世芳、鄭英耀等“台獨”頑固分子劃清界線，堅決反對“台獨”分裂行徑，堅定推動兩岸交流合作、融合發展，守護中華民族共同家園，共創兩岸同胞綿長福祉。

