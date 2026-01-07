國台辦總結2025年兩岸關係發展情況

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京1月7日電（記者 海涵）1月7日，國務院台辦舉行例行新聞發布會。發言人陳斌華對2025年兩岸關係發展情況進行總結，並展望2026年兩岸關係。



陳斌華表示，2025年是兩岸關係克難前行、祖國統一蓄勢聚力的一年。我們牢牢把握兩岸關係主導權主動權，推動兩岸交流合作、融合發展邁上更高水平，展現遏制“台獨”分裂和外來干涉更強能力，積蓄推進祖國統一更強動能，匯聚推進民族復興偉業更磅礴力量。



陳斌華指出，一是衝破障礙，持續擴大兩岸交流合作。我們努力打破民進黨當局阻撓限制，持續擴大兩岸民眾往來和各領域交流合作，促進兩岸同胞走親走近、兩岸合作走深走實。我們大幅增加台胞落地辦證口岸，推出對“首來族”免收台胞證辦理費用、機票優惠等政策，為台胞來往大陸提供“大開放、最便利、更安全”條件。我們成功舉辦海峽論壇、兩岸中華文化峰會、兩岸基層民生發展交流會等交流活動，引領兩岸交流熱潮，來大陸的台胞、台青和“首來族”大幅增加。越來越多的台灣同胞親身領略祖國大好河山的壯麗秀美，感受中國式現代化的萬千氣象，體悟中華文化的獨特魅力，以做堂堂正正的中國人而自豪。



陳斌華指出，二是持續深化兩岸融合發展，共享中國式現代化發展機遇。中共二十屆四中全會審議通過“十五五”規劃建議，對未來5年發展作出頂層設計和戰略擘畫，為中國式現代化提供強大動力，也為台胞台企扎根大陸發展開辟更廣空間。我們尊重、關愛、造福台灣同胞，落實台胞台企同等待遇，推動惠及台胞台企政策措施落地見效。高質量推進兩岸融合發展示範區建設，出台新一批深化兩岸融合發展的政策措施，閩台融合發展取得新進展、新成效。舉辦2025兩岸企業家峰會年會和數十場兩岸經貿交流活動，與廣大台商台企共享中國式現代化發展機遇和成果。有力應對外來關稅霸凌，捍衛了中華民族經濟，維護了大陸台商台企利益。越來越多的台灣同胞深刻認識到兩岸是不可分割的命運共同體，祖國大陸始終是台胞台企的堅強後盾。

