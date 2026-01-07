國台辦：賴清德的新年講話充斥著謊言與妄言

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京1月7日電（記者 海涵）賴清德在其新年講話中大肆渲染所謂“中國擴張的野心”及對台灣的威脅，國台辦發言人陳斌華7日在例行新聞發布會上表示，賴清德的講話充斥著謊言與妄言、敵意與惡意，再度兜售“台獨”分裂謬論，煽動兩岸對立對抗。無論賴清德及民進黨當局說什麼、做什麼，都改變不了台灣是中國一部分的事實和“台獨”必然敗亡的下場。



有記者問道，賴清德在其新年講話中大肆渲染所謂“中國擴張的野心”及對台灣的威脅，鼓噪“強化國防及安全防衛韌性、全面建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制”。對此有何評論？



陳斌華表示，我們之前已就此作過書面回應，表明立場態度。賴清德的講話充斥著謊言與妄言、敵意與惡意，再度兜售“台獨”分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，重彈“民主對抗威權”老調，妄圖蠱惑台灣民眾、誤導國際輿論，再次暴露其“台獨”立場冥頑不化、對抗思維執迷不悟，充分坐實其是不折不扣的“和平破壞者”、“危機製造者”、“戰爭煽動者”。



陳斌華指出，賴清德上台以來，違背台灣社會主流民意，頑固堅持“台獨”分裂立場，不斷炮製分裂謬論，蓄意升高兩岸對立，加劇台海局勢緊張。為謀取政治私利，大肆揮霍民脂民膏，大搞“備戰謀獨”、“全民皆兵”，把民眾綁上“台獨”戰車，把台灣推向兵凶戰危險境。對外部勢力一味獻媚輸誠、賣身投靠，嚴重損害台灣民眾和企業切身利益；在島內實行“威權統治”，肆意踐踏民主、破壞法治、禁限自由，大搞“綠色恐怖”、黨同伐異，製造“寒蟬效應”。如此劣跡斑斑之人有何資格和顔面奢談“民主”、“自由”、“公義”、“團結”？



陳斌華強調，無論賴清德及民進黨當局說什麼、做什麼，都改變不了台灣是中國一部分的事實和“台獨”必然敗亡的下場。中華民族偉大復興勢不可擋，祖國完全統一必定實現。希望廣大台灣同胞看清“台獨”邪惡本質和嚴重危害，堅定站在歷史正確的一邊，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，同我們一道維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展，攜手開創民族復興、祖國統一的美好新局。

