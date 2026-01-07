金銀銅升勢停不了　投資者加強避險

來源：香港商報網 中評社香港1月7日電／香港商報網報導，地緣政治風險趨升，投資者繼續買貴金屬避險。



黃金今天升至每盎司4472美元上方，白銀日內更漲超3%。銅價亦再創新高。



技術層面看，今年第一季度歷來是黃金消費與投資旺季，雖然2025年四季度金價經歷劇烈的波動，但是，一季度依然存在較大概率繼續維持相對強勢。本輪金價漲勢啟動於2025年10月底，如果仍然按照千美元的波動幅度預測，金價高點或有望衝擊4880美元左右。因此，預計2026年一季度，金價在經過短期調整並企穩之後，仍然有望延續升勢。



星展香港環球市場策略師李若凡指，金價短線仍有支持，而下半年目標價為5100美元。



華僑銀行香港經濟師王灝庭指，儘管近期金價回吐部分漲幅，但整體價格依舊處於上升趨勢，預計今年底或升至4800美元。從結構性因素來看，利好黃金價格主因有四項，包括美聯儲仍處於寬鬆周期，黃金為投資組合的分散工具，料對沖地緣政治、政策不確定性、以及停滯性通脹等風險：市場對黃金需求由央行增加儲備、以致機構投資者的買盤持續；同樣散戶參與度亦顯著上升：再者，若新任美儲主席人選偏向鴿派，料進一步提升黃金的吸引力。



投資者押注全球市場供應趨緊



倫敦金屬交易所3個月期銅今天一度飆升3.1%，創歷史新高每噸13387美元。



有交易員表示，市場擔憂特朗普政府可能對精煉銅徵收關稅，這種擔憂情緒推動銅流向美國市場，並可能導致世界其他地區面臨供應短缺。



混沌天成期貨表示，庫存過去起到緩衝作用，但現在都囤積在美國，所以緩衝消失了，大家都得爭先恐後地搶購。



追蹤六種主要金屬的LMEX指數昨天飆升至2022年3月以來最高水平。銅價自去年11月下旬以來已累計上漲超過20%，而鋁價也升至三年多來的最高水平。