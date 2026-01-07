劉世芳、鄭英耀被列為“台獨”頑固分子

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京1月7日電（記者 海涵）1月7日，國務院台辦舉行例行新聞發布會。發言人陳斌華宣布，將劉世芳、鄭英耀列為“台獨”頑固分子，依法實施懲戒；將“綠色司法打手”陳舒怡列為“台獨”打手幫凶，依法終身追責。



陳斌華在記者會上首先宣布了大陸方面兩項決定。第一，將劉世芳、鄭英耀列為“台獨”頑固分子，依法實施懲戒。兩岸同胞同根同源、同文同種，要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的共同心聲。劉世芳、鄭英耀倒行逆施，“台獨”惡行累累，引起兩岸同胞強烈憤慨，許多民眾向國務院台辦舉報，要求對劉、鄭2人進行懲處。



陳斌華表示，劉世芳赤裸裸宣揚“台獨”分裂謬論，大肆打壓支持、參與兩岸交流合作的台灣人士，迫害在台大陸配偶，極力給兩岸人員往來設置障礙，封堵兩岸民眾交流溝通渠道。鄭英耀大肆鼓吹謀“獨”挑釁言論，組織編纂“台獨”教材，毒害島內青少年，阻撓兩岸教育交流合作。劉、鄭“台獨”思想頑固、涉“獨”言論囂張、謀“獨”行徑惡劣，公開分裂國家、煽動分裂國家，嚴重破壞兩岸交流合作，嚴重危害兩岸關係和平發展，嚴重損害兩岸同胞利益福祉。



陳斌華說，大陸方面依據有關法律法規，決定將劉世芳、鄭英耀列入“台獨”頑固分子清單並實施制裁，禁止劉、鄭及其家屬進入大陸及香港、澳門特別行政區，限制劉、鄭的關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，並將採取其它一切必要的懲治措施，依法終身追責。歡迎兩岸同胞繼續提供關於劉世芳、鄭英耀的違法犯罪線索。

