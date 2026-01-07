國台辦：深入貫徹習近平主席新年賀詞精神

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京1月7日電（記者 海涵）習近平主席在2026年新年賀詞中強調，“兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋”。國台辦發言人陳斌華1月7日在例行新聞發布會上表示，我們將深入貫徹習近平主席新年賀詞精神，堅持一個中國原則和“九二共識”，廣泛團結台灣同胞，深化兩岸交流合作、融合發展，堅決反對“台獨”分裂活動和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。



有記者提問道，習近平主席在2026年新年賀詞中強調，“兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋”。請問國台辦對此有何解讀，將如何貫徹落實？



陳斌華指出，習近平主席新年賀詞高屋建瓴、思想深邃、內涵豐富，深刻指出兩岸同胞同根同源、同文同種，是血脈相連、榮辱與共的命運共同體。解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望。隨著強國建設、民族復興進程全面推進，我們更有能力、更有信心、更有底氣將這一願望變為現實。國家統一、民族復興的歷史車輪滾滾向前，祖國完全統一一定要實現，也一定能實現。



陳斌華表示，我們將深入貫徹習近平主席新年賀詞精神，堅持一個中國原則和“九二共識”，廣泛團結台灣同胞，深化兩岸交流合作、融合發展，堅決反對“台獨”分裂活動和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。希望廣大台灣同胞順應歷史大勢，堅守民族大義，與我們一道共護中華民族美好家園，共創中華民族綿長福祉，共享祖國統一、民族復興的偉大榮光。

