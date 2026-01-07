國台辦解讀宋濤新年寄語

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京1月7日電（記者 海涵）中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤發表題為《攜手奮進 共創福祉》的新年寄語，國台辦發言人陳斌華1月7日在例行新聞發布會上進行解讀。



陳斌華表示，宋濤主任1月2日發表新年寄語，首先代表中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室向廣大台灣同胞致以新年祝福和誠摯問候。寄語總結回顧了2025年對台工作，表示這是全體中華兒女銘記歷史、共享榮光，中國式現代化承前啟後、接續奮鬥，兩岸關係克難前行、祖國統一蓄勢聚力的一年；指出一年來兩岸交流合作取得一系列新進展，守護家園和平安寧的力量更加強大，增進台灣同胞利益福祉的舉措越來越多；呼籲兩岸同胞順勢而為、乘勢而上，攜手共創中華民族綿長福祉，共同書寫中華民族偉大復興的精彩篇章。



陳斌華指出，寄語闡述了今年對台工作重點，表明我們將堅持一個中國原則和“九二共識”，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。我們將為廣大台灣同胞在大陸學習、工作、生活創造更好條件，進一步擴大交流合作、深化融合發展，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，支持島內愛國統一力量，同台灣各政黨、政治團體、各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展對話協商。希望廣大台灣同胞與我們一道，堅定守護中華民族共同家園，共襄祖國統一、民族復興偉業。

