國際法專家：美國違反國際法　澳大利亞應警惕

中評社香港1月7日電／《澳大利亞金融評論報》日前援引澳大利亞國立大學國際法教授唐納德·羅思韋爾的觀點指出，美國強行控制委內瑞拉總統馬杜羅的行為違反國際法，澳大利亞應“保持警惕”。 新華社摘要該文如下：



羅思韋爾說，特朗普政府挑戰國際法，強行控制馬杜羅，這應引起澳大利亞的警惕，因為澳主要安全盟友隨時可能使用軍事手段來實現政治目標。



羅思韋爾指出，美軍強行控制馬杜羅夫婦並將他們帶到紐約接受刑事指控的行為違反了《聯合國憲章》第一章第二條第四款，即“各會員國在其國際關係上不得使用威脅或武力，或以與聯合國宗旨不符之任何其他方法，侵害任何會員國或國家之領土完整或政治獨立”。



這名澳大利亞知名法律專家說，從最基本層面看，美方侵犯委內瑞拉領空、強行帶走總統以及對委首都加拉加斯的軍事打擊，都侵犯了委內瑞拉的主權。



他表示，華盛頓的行動肯定讓澳大利亞注意到了美國將毫不猶豫地使用軍事力量來實現符合其國家利益的政策目標，澳大利亞政府內部將深思美對委行動對地區的影響。



文章還援引澳大利亞工黨基層反戰團體的表態說，該組織要求澳大利亞政府明確反對特朗普政府的“海盜行為、公然的軍事侵略和冒險主義”。澳大利亞應立即與美國政府及其“無法無天”的行為保持距離，奉行獨立的外交政策，並退出美英澳三邊安全夥伴關係協定。