【
大
中
小
】 【
打 印
】
去年12月末中國外匯儲備33579億美元
http://www.CRNTT.com
2026-01-07 17:13:36
中評社香港1月7日電／中國國家外匯管理局1月7日發布數據顯示，截至2025年12月末，中國外匯儲備規模為33579億美元，較11月末上升115億美元，升幅為0.34%。
新華社報導，國家外匯管理局相關負責人表示，2025年12月，受主要經濟體貨幣政策、宏觀經濟數據等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
8月中國外匯儲備小幅增至33222億美元
(2025-09-07 14:50:57)
7月末中國外匯儲備規模為32922億美元
(2025-08-07 17:22:56)
7月末中國外匯儲備規模為32564億美元
(2024-08-07 17:55:35)
6月末中國外匯儲備規模為32224億美元
(2024-07-07 13:20:54)
2月末中國外匯儲備為32258億美元
(2024-03-07 17:31:02)
2月末中國外匯儲備規模為31332億美元
(2023-03-07 17:30:57)
十月末中國外匯儲備規模為32176億美元
(2021-11-07 14:07:45)
9月末中國外匯儲備規模為32006億美元
(2021-10-07 16:56:51)
5月末中國外匯儲備規模為31017億美元
(2020-06-07 15:35:45)