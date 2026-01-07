】 【打 印】 
去年12月末中國外匯儲備33579億美元
　　中評社香港1月7日電／中國國家外匯管理局1月7日發布數據顯示，截至2025年12月末，中國外匯儲備規模為33579億美元，較11月末上升115億美元，升幅為0.34%。

　　新華社報導，國家外匯管理局相關負責人表示，2025年12月，受主要經濟體貨幣政策、宏觀經濟數據等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。

