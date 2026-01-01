朴東勛：李在明訪華中韓關係止跌企穩

延邊大學朝鮮韓國研究中心副主任朴東勛接受中評社記者採訪（受訪者供圖） 中評社北京1月8日電（記者 陳思遠）韓國總統李在明於2026年1月4日至7日對中國進行國事訪問，這也是中國政府在2026年接待的首位外國領導人。延邊大學朝鮮韓國研究中心副主任朴東勛在接受中評社記者採訪時表示，此次訪問是兩國關係“止跌企穩”的重要開端。他指出，韓國推動的所謂“復甦外交”，實際上是一種試圖同時降低兩種風險的折中策略——在逐步改善對華關係的同時，避免因進展過快而被美方解讀為“選邊站隊”式的戰略轉向。



李在明此次訪華是在任韓國總統時隔9年再次對中國進行國事訪問。朴東勛表示，李在明總統自競選時期起便對尹錫悅政府的“價值觀外交”持批評態度，主張以“務實主義”為外交政策基礎，並多次強調發展中韓關係的重要性。自2025年11月習近平主席赴韓國慶州出席APEC會議以來，中韓關係呈現回暖態勢。2026年伊始，李在明將中國定為首訪國家，此舉對中韓關係發展具有深遠意義，至少為東北亞區域合作注入了穩定因素。



1月5日，習近平主席在北京人民大會堂同李在明舉行會談，兩國元首共同見證簽署科技創新、生態環境、交通運輸、經貿合作等領域15份合作文件。但朴東勛認為，即使雙方達成多項共識，也不意味著中韓關係能夠立即恢復至歷史最佳水平，更應將此次訪問視為兩國關係“止跌企穩”的重要開端。未來雙方仍需在增強合作韌性、有效管控分歧、重建戰略互信等方面，秉持務實態度，開展坦誠互動，協調彼此利益關切，推動雙邊關係穩步向前。



此次李在明率包含韓國四大集團會長在內的200餘人商貿代表團訪華，並與中方企業舉行中韓商務論壇，聚焦新興領域合作。朴東勛分析指出，隨著中國經濟發展與產業升級，中韓傳統經貿合作正經歷結構性轉變，雙邊關係被認為正從“互補型”逐漸轉向“競爭型”，這是當前客觀存在的現實，也是近年來韓方對華合作預期有所降溫的重要原因。為此，中韓兩國必須不斷開拓新的合作領域，以實現關係的持續健康發展。

