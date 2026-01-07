歐洲寒潮來襲　交通受阻民生承壓

中評社香港1月7日電／近日，受北極寒流南下影響，歐洲多國遭遇強降雪、凍雨及道路結冰等惡劣天氣，航空、鐵路、公路運輸運行受到不同程度影響。多地出行受阻，部分公共服務中斷，民眾生活保障與公共安全受到影響。



據法國電視一台6日報導，自5日冰雪天氣以來，法國多地因降雪和道路結冰造成交通事故多發，已有5人在交通事故中死亡。報導援引法國交通部長菲利普·塔巴羅的話說，巴黎主要機場受跑道除雪和飛機除冰作業影響，計劃於7日削減航班。其中，巴黎戴高樂機場約40%的航班取消，巴黎奧利機場約25%的航班停飛。



荷蘭媒體報導說，5日阿姆斯特丹史基浦機場已有700個航班被取消，荷蘭皇家航空公司宣布取消6日在史基浦機場的近300個航班。5日阿姆斯特丹地區的鐵路交通基本停運，荷蘭其他地區鐵路列車也出現大量延誤和取消的情況。



英國、比利時等國家也因跑道除冰除雪等原因出現機場航班取消或延誤。



新華社報導，強降雪干擾交通的同時也影響民生保障，停電等意外不斷打破居民的正常生活。拉脫維亞首都里加市政府5日說，隨著寒冷天氣的臨近，里加的收容所已做好準備接收更多無家可歸者。



6日，匈牙利遭遇寒潮和強降雪，造成該國多地鐵路交通延誤，多趟列車晚點。據匈牙利通訊社報導，該國許多地區的路面泥濘或被積雪覆蓋。氣象學家警告稱，道路結冰和能見度降低可能會嚴重影響交通狀況。



羅馬尼亞國家氣象局6日發布新一輪黃色天氣預警，涉及降雪、凍雨和風力增強。該國阿爾巴縣5日超過9000戶用戶斷電。羅馬尼亞國家電力分銷公司代表稱，電工們不僅要面對“齊腰深的積雪”，有時還要“提防附近的熊”。



波黑公共電力公司5日發布通報說，近日波黑多地的強降雪加重了電網運行負擔，已導致超過4萬戶家庭停電，相關部門正在全力搶修。