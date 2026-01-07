富權：“兩年條款”落地會否影響“藍白合”？

中評社香港1月7日電／澳門新華澳報7日發表富權文章：“兩年條款”落地會否影響“立法院藍白合”？以下為文章內容。



民眾黨“不分區立委”的“兩年條款”備受關注。民眾黨主席黃國昌本週一在接受網路節目專訪時表示，來錄節目前已在黨團簽辭職書了，之後每週二、五還是會與新任“立委”開晨會。



由於黃國昌既是民眾黨的主席，又是民眾黨“立法院”黨團的總召，因而他簽署辭職書後，民眾黨其餘七名現任“立委”，除了是在去年二月因吳春城辭職而遞補的劉書彬之外，也都必然會跟進簽署辭職書，並於今年一月三十一日生效。不過，黃國昌在上述網路節目中又表示，其中的陳昭姿比較特別，她要推動“人工生殖法”法案，因而會跟柯文哲去處理，但其他人“兩年條款”不受影響。



按照“兩年條款”，將於今年二月一日遞補民眾黨“不分區立委”的，依序是排名第九至十六名的資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、陸配李貞秀、前“立委”許忠信接任。



但陸配背景的李貞秀能否上任仍存在變數，如果不能，在排名十七的徐瑞希已經宣布退黨下，本來應是由排序是將由排名十八的最年輕師鐸獎得主楊弘意遞補。不過，受到《公職人員選舉罷免法》有關“性別保障”條款的保障，將是由民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡遞補。



其實，即使是李貞秀的“立委”資格能夠通過“內政部”及陸委會的“PASS”，陳智菡最晚也可在劉書彬的兩年任期於二零二七年二月屆滿時，得以遞補。



在台灣地區政壇的格局中，民眾黨的“兩年條款”與國民黨、民眾黨之間的“藍白合”始終存在緊密的互動邏輯。“兩年條款”並非單純的黨內人事規則，其設立、爭議與落地執行，持續影響著“藍白合”的推進節奏、合作基礎與發展走向；而“藍白合”的民意訴求與現實需求，也反過來左右著民眾黨對“兩年條款”的決策考慮。二者相互交織，成為影響在野陣營整合、對抗民進黨執政的關鍵變數。



而“藍白合”的核心目標，是國民黨與民眾黨為應對選舉競爭、實現“下架民進黨”的共同訴求，在“中央”與地方層面開展的政黨合作，涵蓋“立法院”議事協同、選舉提名協調、政策理念對接等多個維度。自二零二三年以來，“藍白合”歷經多次協商波折，從最初的大選候選人搭配爭議，到後續聚焦縣市選舉合作與“立法院”戰力整合，合作進程始終受兩黨內部人事變動、利益博弈的影響，而“兩年條款”引發的民眾黨人事洗牌，正是其中最關鍵的影響因素之一。不過，既有利好因素，也有不利因素。

