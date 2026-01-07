環時：美國“庭審”馬杜羅，世界也在審視美國

中評社香港1月7日電／環球時報6日發表社評：美國“庭審”馬杜羅，世界也在審視美國。社評說，當地時間1月5日，一場備受國際矚目的會議，與一場同樣備受矚目的“庭審”在同一天於美國紐約舉行。在位於曼哈頓的聯合國總部大樓內，安理會召開緊急會議，討論因美國針對委內瑞拉總統馬杜羅採取軍事行動所引發的緊張局勢。聯合國秘書長、多個安理會成員以及眾多國家代表，均強調必須遵守《聯合國憲章》，反對以武力方式處理國際爭端。這種跨地區、跨立場的共識，本身就說明維護國際法並非某一國的“利益選擇”，而是國際社會的基本共識。



社評說，如果華盛頓試圖通過公然羞辱他國總統的畫面來傳遞恐嚇和震懾效果，那麼它顯然低估了國際社會的共識與底線。無論基於何種視角，美方相關行動沒有任何正義性與合法性可言：這種赤裸裸的入侵與綁架，嚴重背離了《聯合國憲章》確立的所有核心規範與關鍵原則。無論以何種名義，在未經安理會授權、也不存在正當自衛條件的情況下，對身為聯合國會員國的主權國家動用軍事力量、綁架國家元首，都是一種赤裸裸的侵略行徑。事後美國政府的辯解更是欲蓋彌彰，將一國國內基於不嚴謹甚至是虛假證據的所謂司法指控凌駕於國際法之上，以單方面軍事行動替代多邊外交機制，本質上就是單邊霸權行徑，從根本上挑戰乃至否定國際法的普遍約束力。



此類做法動搖的是國際體系的制度根基。主權平等、不干涉內政、禁止以武力相威脅或使用武力，是二戰後國際秩序賴以維繫的制度基礎。如果個別國家可以依據自身判斷決定“誰有罪、誰該被懲罰、如何執行”，那麼國際法將淪為選擇性適用的工具，《聯合國憲章》確立的集體安全機制也將被架空。正如多國代表在安理會會議上所指出的那樣，這不僅關乎某一國的主權安全，更關乎國際法是否仍然具備權威性與可預期性。



社評說，歷史經驗反復證明，“以強權代替規則”並不能帶來持久穩定，絕大多數國家，都不願意回到弱肉強食法則支配下的霍布斯式的“國際叢林”。冷戰結束以來，繞開聯合國、依賴單邊軍事行動解決複雜政治問題的案例並不鮮見，結果往往是地區長期動蕩、國家治理失序以及人道主義危機加劇。國際社會為此付出的代價十分沉重。當前拉美和加勒比地區來之不易的和平環境，同樣不應被單邊主義和強權政治所破壞。

