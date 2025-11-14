牛林傑語中評：中韓重回戰略穩定軌道

牛林傑（資料照） 中評社北京1月9日電（記者 海涵）韓國總統李在明1月4日起對中國展開國事訪問，中韓關係迎來新氣象。山東大學中日韓合作研究中心主任牛林傑6日就此接受中評社記者採訪時指出，李在明總統訪華意味著中韓關係重回戰略穩定軌道，這並非簡單回到過去，而是從“冷淡對峙”轉向“制度性合作”。



中韓都將雙邊關係置於地區戰略優先位置



李在明總統此訪是其就任以來首次訪華，也是在任韓國總統時隔9年再次對中國進行國事訪問，更是中國2026年迎來的第一位外國元首。訪問期間，習近平主席同李在明總統舉行會談，兩國元首互致新年祝福，就中韓關係和國際地區形勢深入交換意見，為深化發展中韓戰略合作夥伴關係做出指引。雙方就尊重彼此核心利益和重大關切，加強發展戰略對接和政策協調，增進國際和多邊事務協調等達成重要共識。李強總理、趙樂際委員長分別同李在明總統會見。



“這次訪問釋放出的最核心信號是中韓關係重回戰略穩定軌道。”牛林傑指出，兩個月內中韓兩國領導人互訪，加上李在明總統把中國作為2026年首訪國，直接打破了前幾年的冷淡局面，說明雙方都把雙邊關係放在了地區戰略的優先位置。



牛林傑認為，李在明總統此訪對中韓關係有多重積極意義：一是穩定了東北亞格局。中韓作為地區大國，高層互動能為半島局勢降溫提供緩衝。



二是夯實了經貿紐帶。2024年中韓貿易額超過3200億美元，中國連續21年是韓國最大貿易夥伴。這次200人經貿團來訪，就是要重啟合作機制，鞏固供應鏈韌。



三是釋放了民間友好的信號。比如韓國遊客“上海遊”熱潮，說明兩國人民都期待恢復正常往來。

