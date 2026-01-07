中評專論：“特朗普推論”圖謀絕對霸權

從門羅宣言到特朗普推論，不變的是霸權擴張的原始衝動。 中評社香港1月8日電（評論員 丁乙）2026年1月3日凌晨，委內瑞拉總統馬杜羅夫婦在其官邸遭美軍特種總隊突襲拘捕。這場代號“絕對決心”的軍事行動，不僅撕碎了西半球最後的脆弱主權面紗，更標誌著美國以“特朗普推論”或稱“唐羅主義”為內核的新干涉主義進入實踐階段。這一被外界稱為“門羅主義2.0”的理論體系，正試圖通過混合戰爭手段，重塑美國在西半球的絕對霸權。



一、閃電突襲導致拉美國家主權危機



裝備夜視儀的美軍特種部隊，在黎明前通過地道系統滲透至委內瑞拉首都加拉加斯總統府地下工事，經過短暫交火，未著軍裝的馬杜羅夫婦被麻醉制服並迅速帶離。



值得關注的是，特朗普政府對這一侵犯別國主權的行動進行了法律包裝，規避《戰爭權力法》約束，辯稱“此次行動屬反恐執法範疇”。說馬杜羅政權已被認定為“跨國毒品恐怖組織”，援引《愛國者法案》第212條作為法律依據，將政權更迭定義為“禁毒執法”，因此對其抓捕不屬於國家間戰爭。並在戰術上加以創新，首次應用“斬首－接管”模式，以無人機群同步癱瘓委內瑞拉全國通訊網絡。在地緣指向上，於行動24小時前，由美國海岸警衛隊突然封鎖巴拿運河航道。“美國將採取一切必要手段，確保西半球不受威脅。”



拉美國家反應呈現兩極分化。墨西哥、阿根廷等左翼政府發表聯合聲明，譴責這是“21世紀最赤裸的帝國主義暴行”。巴西、哥倫比亞政府則僅表示“密切關注事態發展”。這種反應差異折射出地區力量重組的深層動向。

