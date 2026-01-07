中評關注：馬杜羅被抓　台灣最該怕什麼？

時代週刊文章警告：委內瑞拉事件給台灣的最大啟示是大國保護靠不住 中評社華盛頓1月7日電（記者 余東暉）美軍入侵委內瑞拉，抓走委總統馬杜羅，對台灣有何意涵？這正在美國輿論界引發爭論。有美國專家指出，委內瑞拉事件，台灣最應該害怕的既不是台領導人可能被抓，也不是中國大陸更大膽對台採取軍事行動，而是台灣指望大國保護是靠不住的。



《時代》周刊6日發表專欄作家戈什（Bobby Ghosh）的文章－－“特朗普對委內瑞拉的軍事行動為何會令台灣感到恐慌”指出，委內瑞拉事件帶給台灣問題的啟示並非是否讓北京對台更大膽，而是台灣是否應當重新審視其自身對於大國保護的假設。如果大國的支持都保不住馬杜羅，台北又憑什麼認為華盛頓能保護他們呢？



戈什表示，這並非抽象的擔憂。特朗普一再表明，美國的安全承諾是交易性的，而非基於原則。特朗普曾暗示台灣應“為保護付費”，大幅增加軍費開支，要達到國內生產總值的 10%，否則可能失去美國的支持。特朗普熱衷於與中方達成交易甚於對台灣的保護的意願。



戈什強調，台灣並非位於美國的“後院”，它在屬於中國主張的領土範圍內。而且幾乎沒有證據表明，特朗普將台灣的安全視為與美國的“西半球霸權”同等重要的核心利益。