快評：頒發蔡正元獎章　鄭麗文收穫掌聲

國民黨主席鄭麗文7日頒最高榮譽獎章送暖蔡正元，多名藍委與議員出席，藍委徐巧芯還送上一束鮮花。（中評社 張嘉文攝) 中評社快評／國民黨主席鄭麗文7日在中常會頒發代表國民黨最高榮譽的實踐一等獎章給前“立委”蔡正元，有多重意義，收穫不少掌聲。蔡正元因涉“三中案”被判刑3年6個月，將入獄服刑。



“三中案”纏訟多年，日前二審宣判，捲入其中的馬英九等人二審無罪、僅蔡正元因業務侵占罪被判刑。“三中案”是2005年中國國民黨將旗下中央電影公司、中國電視公司、中國廣播公司出售所衍生的司法案件，背後政治博弈遠比判決複雜。



鄭麗文昨天在給蔡頒發獎章時指出，蔡正元定讞入罪是台灣司法淪亡墮落最不堪的時刻；蔡正元堅守道德理念價值，不畏強權、不退縮、不畏懼，期望透過“實踐一等獎章”讓大家永遠知道並記得“蔡正元同志是帶著勳章入獄的”，國民黨也會永遠支持蔡正元。



在蔡正元面臨牢獄之災的時候，鄭麗文適時給蔡頒發獎章，有多重意義。其一是反擊賴當局司法逼害、政治追殺，不退縮、不妥協；其二是保護同志，寒中送暖、雪中送碳，給蔡正元溫暖及鼓舞；其三是團結黨內人心，凝聚社會公理正義力量。



眾多國民黨“立委”和台北市議員昨天到場觀禮，藍委徐巧芯還送花致意，眾人合影時高喊“蔡博士加油！”鄭麗文高規格送暖蔡正元，不只黨內支持，網路上也有很多人鼓掌、叫好，顯然是做對了。