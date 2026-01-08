白宮：被扣油輪上船員可能被帶到美國受審

1月7日，在美國首都華盛頓白宮，白宮新聞秘書萊維特出席記者會。（新華社圖片） 中評社香港1月8日電／美國白宮新聞秘書萊維特7日在記者會上說，美國政府將繼續對所有美方指稱的“非法運輸石油船隻”實施禁運，被扣油輪上船員可能被帶到美國接受審判。



新華社報導，萊維特稱，當天早些時候遭美方扣押的一艘懸掛俄羅斯國旗的油輪“違反了美國的制裁措施”，船員可能因違反美國法律而受到起訴，如有必要，他們將被帶到美國接受審判。



對於美軍當天在加勒比海域扣押的另一艘無國籍油輪，萊維特說，美國海岸警衛隊正在護送該油輪前往美國進行最終處置。



美國國務卿魯比奧當天在國會大廈對媒體記者稱，由於美國對委內瑞拉實施石油禁運，委內瑞拉現政府除非得到美國的許可，否則無法運輸石油和創造收益，這賦予了美國“巨大的影響力”和“控制權”。



美國東部時間7日8時43分，美國歐洲司令部在社交媒體上發佈消息稱，在北大西洋扣押一艘俄羅斯油輪。約半小時後，美國南方司令部在社交媒體上發佈消息稱，在國際水域扣押一艘無國籍油輪。美國防部長赫格塞思當天在社交媒體上發文稱，美國對“受制裁的委內瑞拉石油的封鎖在全球範圍內仍然全面有效”。



俄羅斯交通部7日譴責美國扣押油輪，稱任何國家均無權對在其他國家管轄範圍內的船舶使用武力。俄外交部要求美國確保油輪上的俄公民受到人道對待，尊重油輪上的俄公民權益，不應阻礙油輪上的俄羅斯人盡快返回家園。