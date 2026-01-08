美能源部長：“無限期”控制委內瑞拉石油銷售

中評社香港1月8日電／美國能源部長克里斯·賴特7日宣稱，美國將“無限期”地控制委內瑞拉石油銷售。



賴特當天在美國邁阿密舉行的一個能源行業會議上作上述表述。曾長期在美國油氣行業任職的賴特稱，委內瑞拉石油的銷售將由美國政府控制，不僅包括庫存，還包括今後“無限期”的銷售。銷售收入將存入美國政府控制的賬戶，然後這些資金可回流到委內瑞拉“讓委內瑞拉人受益”。



新華社報導，賴特說，美國近期目標是通過提供重質原油稀釋劑、零部件、設備和服務讓委內瑞拉石油生產企穩並增長。他稱，委內瑞拉石油日產量可能在近幾年增加數十萬桶，但要回到歷史高位仍需數百億美元投資和“相當長時間”。美國將創造條件讓美大型油企進入委內瑞拉。特朗普政府還考慮為在委投資的美石油公司建立補償機制。



美國總統特朗普6日在社交媒體稱，委內瑞拉將向美國移交3000萬至5000萬桶“受制裁的高品質石油”，這批石油將按市場價出售，所得資金將由他“親自監管”。



美國3日凌晨對委內瑞拉發動大規模軍事打擊，強行控制委總統馬杜羅和夫人並將他們帶到美國。特朗普政府宣稱將“管理”委內瑞拉，掠奪委內瑞拉豐富的石油資源被認為是其主要動機，在全球受到廣泛抨擊和譴責。