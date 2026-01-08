渣打上調中國GDP預測　首季料降準

中評社香港1月8日電／渣打公布中國宏觀經濟預測，將2026年中國的經濟增長預測，由原來的4.3%上調至4.6%。渣打大中華及北亞區首席經濟師丁爽解釋，主要反映中美之間的關稅摩擦暫緩，以及中國全要素生產率（total factor productivity，TFP）持續提升。



大公報報導，在經濟增長領域，TFP是判斷一個經濟體的增長品質和增長潛力的重要標準。自2021年以來，渣打指中國的TFP增長穩步回升，有望繼續推動經濟增長，尤其是人工智能（AI）技術的迅速發展和應用，將帶來積極推動作用。



去年由於面對美國施加的高關稅，丁爽形容中國相應推出“超常規”逆周期調節措施和提升財政赤字率，由於關稅形勢緩和，他預期今年的宏觀政策將保持穩增長立場，同時避免“大幅寬鬆”，政策措施將兼顧支持短期經濟增長與長期結構轉型，維護好金融穩定。



渣打預計支持性宏觀政策將持續發力，以提振消費和科技創新為著力點，推動中國經濟邁向更為均衡、以科技驅動的增長模式。2026年的經濟增長目標，可能設在4.5%至5.0%的區間內。



次季或減政策利率0.1厘



他續說，中國的貨幣政策主要是配合財政政策，預計人行將向市場注入充足流動性，維持適度寬鬆的貨幣政策。具體包括2026年第一季下調存款準備金率25個基點，以及於第二季下調7天逆回購利率（政策利率）10個基點。



香港經濟方面，渣打大中華區經濟師陳冠霖表示，維持2026年香港經濟增長2.5%的預測不變，但鑒於2025年首三季香港經濟表現超出預期，將2025年增長預測從2.8%上調至3.3%。